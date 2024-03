Pep Guardiola nutzte das Hinspiel-Ergebnis, um durchzurotieren. Trotzdem dauerte es nicht lange bis zum ersten City-Tor: Bei einer Ecke von Julián Àlvarez auf den ersten Pfosten schoss Manuel Akanji den Ball unter die Latte und brachte die Gastgeber nach fünf Minuten in Führung. Vier Minuten später bekam Manchester City die nächste Ecke: Diesmal kam Rodri an den Ball, der den Ball an die Latte schoss, Kopenhagen klärte den Ball aber nicht weit genug weg und Alvarez setzte links am Strafraum zum Nachschuss an. Torwart Kamil Grabara wollte den Ball fangen, ließ den Ball aber durch die Hände flutschen (9.).