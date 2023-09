Die erste gute Chance hatte Hernandez dann selbst (4.). Unter den befürchteten Dauerdruck geriet der BVB allerdings zunächst nicht, so hatte er Dortmund selbst eine Serie dreier Eckbälle und eine ordentliche Schusschance durch Donyell Malen (14.). Marcel Sabitzers Auswechslung wegen Leistenproblemen (14.) passte dafür überhaupt nicht in den Plan. So benötigten die Dortmunder schon in der ersten Halbzeit mehrfach Glück, etwa als der Portugiese Vitinha in der 19. Minute nur den Pfosten traf.