Leipzig nach Sieg in Belgrad im Achtelfinale

Spielerisch war Leipzig von Beginn an klar überlegen, presste hoch und belohnte sich früh. Xavi Simons dribbelte in den Strafraum und schlenzte den Ball perfekt ins lange Eck (8.). Roter Stern kam in der Folge aber besser ins Spiel und wagte sich häufiger in die Offensive. Der serbische Rekordmeister agierte zwar hektisch und nervös – doch an Engagement fehlte es ihnen nicht.