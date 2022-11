Frankfurt siegt bei Sporting und ist weiter

Eintracht Frankfurt ist nach dem 2:1-Erfolg bei Sporting Lissabon in die Endrunde der UEFA Champions League eingezogen. Lissabon ging in der ersten Halbzeit durch den Treffer von Arthur Gomes zunächst in Führung. Daichi Kamada erzielte durch einen Elfmeter in der zweiten Hälfte erst den Ausgleich, bis Randal Kolo Muani zehn Minuten später die Eintracht in Führung und zum Verbleib in der Königklasse schoss.