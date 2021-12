Im Gegenzug hatte Luca Waldschmidt fast die postwendende Antwort parat, sein Schuss aus der Distanz ging aber knapp am Tor vorbei (12.). Auch Wout Weghorst hatte nach einer Freistoß-Flanke von Maximilian Arnold die Möglichkeit zum Ausgleich, sein Kopfball war aber zu unplatziert (28.). Den Wolfsburgern fehlte es im Offensivspiel an Tempo und Ideen. So war es erneut eine Standardsituation, die kurz vor der Halbzeit für Gefahr sorgte: Arnolds Eckball konnte Lille-Verteidiger Reinildo aber in höchster Not nahe des Pfostens klären (42.).