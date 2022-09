Fruchtschnitten für Kinder

Das Ergebnis von WISO zu vermeintlichen Pestizid-Rückständen im Bebivita Fruchtriegel Apfel-Banane (25 g) können wir in keiner Weise bestätigen. Der Pestizidwirkstoff Difenoconazol ist weder in den Rohstoffen noch im Riegel nachweisbar. Unser Bebivita Fruchtriegel Apfel-Banane ist jederzeit für den sicheren Verzehr für Kinder ab 1 Jahr geeignet. Dafür sorgen umfangreiche Rohstoffkontrollen und ständige Qualitätsprüfungen. Alle Bebivita Rohwaren werden im Rahmen unseres Qualitätskonzeptes mit akkreditierten Methoden auf Pestizidrückstände untersucht. So können wir garantieren, dass nur einwandfreie Rohstoffe bei Bebivita verarbeitet werden. Das gilt auch für die Rohstoffe in unserem Bebivita Fruchtriegel Apfel-Banane. Alle relevanten agrarischen Rohwaren der genannten Charge des Riegels wurden im Vorfeld untersucht: Es gab hier keine Befunde zu dem Pestizidwirkstoff Difenoconazol. Von der betreffenden Charge des Bebivita Riegels liegen zudem inzwischen drei Analysen eines externen, akkreditierten Labors vor. Diese Analysenberichte finden Sie im Anhang dieser Mail. In keinem dieser Laborberichte gibt es Hinweise auf den Pestizidwirkstoff Difenoconazol. Im Sinne einer ausgewogenen und neutralen Berichterstattung ersuchen wir, dies in Ihrer Betrachtung und Bewertung entsprechend zu berücksichtigen.