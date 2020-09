service vom 9. März 2020

Quetschies sind praktisch für unterwegs – aber leider nicht wirklich gesund. Weil die Kleinen am Obstbrei nuckeln, hat Karies leichtes Spiel. In einigen Beuteln ist fast so viel Zucker wie in Cola, warnt die Stiftung Warentest. Außerdem sind die Beutel teuer und produzieren jede Menge Müll. Den Obstbrei also lieber selber machen. Oder noch viel besser: die Kinder gleich an echtes frisches Obst gewöhnen.

