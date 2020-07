service vom 24. Februar 2020

Enkeltrick, Fake-Shops oder falsche Polizisten haben keine Chance, wenn Verbraucher gut über diese Betrugsmaschen informiert sind. Deshalb bietet die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz im Netz eine kostenlose Seminar-Reihe an. Eine Stunde lang stellen Experten die wichtigsten Kostenfallen vor, geben Tipps und beantworten Fragen. Die nächsten Termine sind am 16., 17. und 18. März. Wer mitmachen will, muss sich vorher anmelden, die Plätze sind begrenzt.