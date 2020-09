service vom 17. Februar 2020

Durch das Support-Ende von Windows 7 gibt es wieder häufiger Anrufe mit der Microsoft-Masche. Davor warnen die Verbraucherzentralen. Betrüger geben sich am Telefon als Mitarbeiter von Microsoft aus und bieten angeblich Hilfe beim Umstieg auf Windows 10 an. Wenn sie dann Zugriff auf den Computer bekommen, installieren sie aber eine Software, mit der man sensible Daten abgreifen kann. Legen Sie bei solchen Anrufen sofort auf und melden Sie den Vorfall der Polizei.



