Karl-Günther von Hase, ZDF-Intendant von 1977 bis 1982, wird 100 Jahre alt. Der frühere Diplomat setzte sich medienpolitisch für die Zukunftsfähigkeit des ZDF als Integrationsmedium in einer pluralistischen Gesellschaft ein und stellte auch technologisch wichtige Weichen. In seine Amtszeit fielen die Einrichtung des Mehrkanaltons, der neue Videotext und die Beteiligung des ZDF an den ersten Kabelpilotprojekten und Satellitenversuchen, aus denen später 3sat hervorgegangen ist. Auch viele erfolgreiche ZDF-Sendungen wurden damals eingeführt: Vom heute-journal und Politbarometer bis hin zu Wetten, dass ...?, Das Traumschiff oder Der Alte. 1982 verzichtete von Hase auf eine zweite Amtszeit als ZDF-Intendant. Sein Nachfolger wurde Dieter Stolte.



Der ZDF-Polittalk maybrit illner erzielte 2017 die höchste Zuschauerresonanz seit 2003. Im Schnitt erreichte die Sendung 2,80 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,5 Prozent. Im Jahr 2016 hatte die Sendung noch einen durchschnittlichen Marktanteil von 12,4 Prozent. Zu den erfolgreichsten Ausgaben 2017 zählen die Ausgaben "Türken in Deutschland - Spaltet Erdogan das Land?" (23. März, Marktanteil 16,4 Prozent, "Trump macht ernst - Ist dieser Präsident zu stoppen?" (9. Februar, Marktanteil 15,3 Prozent) sowie "Wenn vier sich streiten - Mit Jamaika in die Zukunft?" (28. September, Marktanteil 15,3 Prozent).



Der ZDF-Fernsehrat hat in Berlin den Haushaltsplan des Senders für 2018 einstimmig genehmigt. Die Gesamtaufwendungen des ZDF steigen auf 2,374 Mrd. Euro. Ein Fehlbetrag von 116 Mio. Euro im Jahr2018 kann aus der Rücklage finanziert werden. Die mittelfristige Finanzplanung des ZDF sieht vor, die laufende Beitragsperiode (2017 bis 2020) mit einem positiven Ergebnis abzuschließen.



ZDFneo zählt im Jahr 2017 zu den Gewinnern im deutschen Fernsehmarkt. Im aufgelaufenen Jahr erreichte der Sender einen Marktanteil von 1,8 Prozent in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen und 2,9 Prozent bei den Zuschauern ab drei Jahren. ZDFneo hat damit die höchsten Zugewinne unter allen etablierten Sendern, erreicht eine Position unter den zehn besteingeschalteten in Deutschland und trägt zur Verjüngung der ZDF-Programmfamilie bei.



Mit einem Marktanteil von 1,1 Prozent erreicht das europäische Kulturprogramm ARTE im 25. Jahr seines Bestehens seinen bisherigen Bestwert. Vor dem Fernsehrat in Berlin nannte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut ARTE in einer Zeit, in der die gesellschaftlichen Kräfte in Europa zunehmen, ein unverzichtbares Medium der deutsch-französischen Verständigung. Die ZDF/ARTE-Koordination sei ein wesentlicher Motor dieser Entwicklung. Auf Initiative des ZDF will ARTE im Jahr 2018 einen Koproduktions-Verbund Dokumentarfilm/Dokumentation mit dem Ziel einrichten, wettbewerbsfähige deutsch-französische Koproduktionen zu fördern und ARTE als führende Plattform des interkulturellen Dialogs zu stärken.



Das ARD/ZDF-Content-Netzwerk funk verzeichnet ein erfolgreiches erstes Jahr: Bereits 20 Prozent der 14-bis 29-Jährigen kennen das digitale Angebot. funk bietet inzwischen mehr als 60 Formate an. Vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017 generierten alle funk-Formate rund 292 Millionen Views auf YouTube und zirka 102 Millionen Views auf Facebook. Alle funk-Kanäle zusammen haben rund 4,7 Millionen Abonnements auf YouTube und etwa 650.000 Likes bei Facebook.Im ZDF, das ein Drittel der Zulieferungen zu funk beisteuert, befinden sich derzeit 14 Formate in Entwicklung.



Die Zahl von Frauen in Leitungsfunktionen ist im ZDF erneut gestiegen. Der Wert liegt aktuell bei 40,3 Prozent, wie aus dem Erfahrungsbericht der Gleichstellungsbeauftragten Marita Lewening hervorgeht, den ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut in Berlin dem Fernsehrat vorstellte.



Mit 15 neuen Episoden und einem Personalwechsel geht es weiter mit der ZDF-Klinikserie Bettys Diagnose. Nachdem Dr. Marco Behring (Maximilian Grill) seinen Dienst quittiert hat, sorgt der neue Stationsarzt Dr. Frank Stern (Max Alberti) für Turbulenzen in der Karlsklinik.



Die Fußball-Bundesliga bietet in dieser Woche mit den Spieltagen 16 und 17 einen intensiven Hinrundenabschluss. Das Freitagsspiel des 17. Spieltags, die Partie Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV, überträgt das ZDF live. Moderator Jochen Breyer begrüßt die Zuschauer zu diesem Fußballabend im ZDF - mit fachkundigen Einschätzungen ist ZDF-Experte Sebastian Kehl an seiner Seite. Béla Réthy kommentiert die Begegnung als Live-Reporter im Borussia-Park.



Wahlen, Populismus, Jamaikaträume - ein Jahr voller welt-, europa- und bundespolitischer Ereignisse liegt hinter uns. Die heute-show – Der Jahresrückblick lässt alles noch einmal Revue passieren. Zur letzten Ausgabe im Jahr mit Verleihung der "Goldenen Vollpfosten" begrüßt Oliver Welke Tina Hausten, Birte Schneider, Gernot Hassknecht, Ulrich von Heesen, Albrecht Humboldt und Sebastian Pufpaff.



In Der satirische Jahresrückblick 2017 präsentieren Werner Doyé und Andreas Wiemers, bekannt aus ihrer wöchentlichen Frontal 21-Rubrik "Toll", Jahresbestleistungen aus Politik, Gesellschaft und Sport. Zu sehen ist, wie Martin Schulz im TV-Duell den Videobeweis fordert, Helene Fischer den deutschen Fußball rettet und Christian Lindner aus Versehen mit sich selbst koaliert. Wie funktioniert die Abschalteinrichtung von Angela Merkel? Wer digitalisiert Alexander Gaulands Hundekrawatte? Doyé und Wiemers stellen die wichtigsten Fragen zum Jahr 2017.