Fragen und Antworten

Facebook und Twitter dienen dem direkten Zuschauerkontakt. Sie können uns über diese Wege nicht nur Rückmeldungen zu unserem Programm geben, sondern auch den öffentlichen Meinungsaustausch mit anderen Zuschauern pflegen. Wir beantworteten dabei aufkommende Fragen nach Möglichkeit gleich an Ort und Stelle. Ihre Meinungen fließen zudem in die redaktionelle Arbeit ein, da wir ihre Ansichten aufmerksam lesen und als Zuschauerressonanz hausintern aufbereiten. Wer nicht öffentlich über Facebook und Twitter kommunizieren möchte, wer ein persönliches oder umfangreiches Anliegen hat, kann sich per Brief, Fax, Telefon und Mail an uns wenden. Alle Kontaktmöglichkeiten finden sie hier.