1. Januar



Mit Beginn des neuen Jahres gibt es verschiedene personelle Veränderungen. Wolfgang Bergmann übernimmt die Leitung des digitalen ZDF Theaterkanals. Er folgt damit auf Dr. Walter Konrad, der dem Theaterkanal seit der Gründung am 9. Dezember 1999 vorstand und nun in den Ruhestand gegangen ist. Bergmann leitet auch weiterhin die Programmgruppe Theater und bleibt Subkoordinator Theater und Musik für ARTE. Bettina Warken übernimmt die Redaktionsleitung der 19-Uhr-Nachrichtensendung "heute" und steht damit an der Spitze einer der wichtigsten Programmsäulen des ZDF. Ihr Vorgänger Ekkehard Gahntz wechselt als Chef vom Dienst zur Hauptredaktion Aktuelles. Steffen Seibert wird Leiter des neuen ZDF-Reportagemagazins, das zu den Programminnovationen des Jahrs 2001 gehört. Sein Stellvertreter wird Peter Kunz.



Einen Wechsel gibt es auch in der ZDF-Sendeleitung: Zum 1. Januar übernimmt Angela Schöneberg diese Aufgabe und löst damit Michael Sauer ab, der sich nach 29 ZDF-Jahren in den Ruhestand verabschiedet.



Ab Januar präsentiert sich ARTE in neuem Gewand: 100 phantasievolle Geschichten prägen das neue ARTE-Senderdesign und laden zum Entspannen zwischen den Sendungen ein. "Aufatmen - Sie sind bei ARTE" heißt der Slogan. ARTE sendet ab 6. Januar bereits am Nachmittag von 14 bis 19 Uhr als Teil des digitalen Programmbouquets des ZDF. Für den Empfang ist ein Decoder notwendig.



2. Januar



Durch eine Vereinbarung des ZDF mit der Deutschen Bahn AG sind künftig die "heute"-Nachrichten auf deutschen Bahnhöfen zu sehen. Von der ersten "heute"-Ausgabe um neun Uhr am Morgen bis zum "heute-journal" können Fahrgäste und Passanten auf Bahnhöfen, die mit großflächigen Übertragungsschirmen ausgerüstet sind, zeitgleich und unverändert die ZDF-Nachrichtensendungen verfolgen. Die Übertragung weiterer Sendungen ist vorgesehen.



7. Januar



Mit "ZDF.umwelt - Naturnahes Fernsehen" geht sonntags um 13.15 Uhr ein neues Umwelt- und Naturmagazin auf Sendung. Schwerpunkte sind aktuelle Umweltthemen, Beiträge zu "Mensch und Natur" sowie Service und Tipps für Verbraucher. Damit hat das ZDF als einziger Sender in Deutschland eine wöchentliche Umweltsendung im Programm. Das 30-minütige Magazin wird von Volker Angres und Angela Elis moderiert.



Start eines ungewöhnlichen Fernsehprojekts: Zusammen mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft realisiert das ZDF die neue Reihe "Humboldts Erben". Das Team begleitet Wissenschaftler der verschiedensten Disziplinen rund um die Welt auf den Spuren des Gelehrten Alexander von Humboldt. Die Initiatorin und Autorin ist Gisela Graichen, die bereits für die erfolgreiche Reihe "Schliemanns Erben" verantwortlich zeichnete. Mit dieser einzigartigen Kooperation von Fernsehen und Wissenschaft baut das ZDF seine Rolle als führender Anbieter von Wissenschaftsdokumentationen aus und unterstreicht den Anspruch, "innovative Wissenschaftsangebote zur besten Sendezeit an ein großes Publikum heranzutragen", so ZDF-Kulturchef Dr. Hans Helmut Hillrichs.

29. Januar



Marietta Slomka ist neue Moderatorin des "heute-journals". Die studierte Volkswirtin kam nach einigen journalistischen Stationen 1998 zum ZDF und berichtete für "heute" und "heute-journal" aus dem Hauptstadtstudio, zunächst in Bonn, dann in Berlin und moderierte daneben auch das Spätnachrichten-Magazin "heute nacht". Seit der Gründung des "heute-journals" vor 22 Jahren ist Marietta Slomka nach Ingeborg Wurster die zweite Frau als Hauptmoderatorin des täglichen Nachrichtenmagazins.



30. Januar



Das ZDF weiht sein Sendezentrum 2 ein, das nur durch eine Straße vom Sendezentrum 1 auf dem Mainzer Lerchenberg getrennt ist. Dort ist fortan die Direktion Europäische Satellitenprogramme mit ihren produzierenden Bereichen von 3sat, ARTE, ZDF Theaterkanal und ZDFvision untergebracht.



1. Juni



Das ZDF startet seinen Datendienst ZDFdigitext und ergänzt damit sein Bouquet ZDF.vision um ein neues Service-Angebot.



2. Juni



Das ZDF geht mit einem neuen Erscheinungsbild on air: Ein frisches ZDF-Orange löst die bisherige Hausfarbe Blau ab. Es soll die Dynamik und Emotionalität eines modernen Medienunternehmens zum Ausdruck bringen. Auch das neue Logo wird eingeführt: Der Buchstabe Z aus dem bisherigen Logogramm "ZDF" verändert sich zur grafisch engverwandten Ziffer 2 und bildet das neue Zeichen 2DF, das mit einem Kreis, dem alten ZDF-Auge, verbunden ist.