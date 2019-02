ZDF Enterprises

Wenn es um besondere Qualität geht, ist das ZDF ein gefragter Gesprächspartner auf den internationalen TV-Messen.

Seine Kinderprogramme, Krimis, Familienserien oder die hochwertigen Natur- und Geschichtsdokumentationen haben einen vorzüglichen Ruf in der Branche. Auf diesen Gebieten ist das ZDF einer der wichtigsten Programmanbieter im internationalen Markt und damit nicht zuletzt auch ein Kulturbotschafter für Deutschland.

Renommierte Sender wie "Discovery Channel" und "History Channel" in den USA, die BBC in England, französische und skandinavische Produzenten arbeiten mit dem ZDF zusammen, tauschen Programme, entwickeln und produzieren gemeinsame Projekte.