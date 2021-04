Ein Wahltermin kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt wegen der Pandemie-Situation noch nicht festgelegt werden. Wie vom Fernsehrat am 19.03.2021 beschlossen, wird das Erweiterte Präsidium als Personalausschuss die Entscheidung über den Wahltermin in Abhängigkeit von der pandemischen Lage treffen.



Ich werde in der kommenden Woche auf der Internetseite des Fernsehrates sowie in einer Pressemitteilung auf das Anforderungsprofil aufmerksam machen und darauf hinweisen, dass Eigenbewerbungen nur dann zur Wahl zugelassen werden können, wenn sie von einem Mitglied des Fernsehrates als Wahlvorschlag eingebracht werden. Bis dahin bitte ich Sie um Vertraulichkeit.