Wie der Fernsehrat arbeitet

Hans-Günter Henneke bezeichnete die neuen Richtlinien als „gut gelungen“. Insbesondere die Kürze gefalle ihm. Heiko Geue dankte für die „ausgezeichnete Neuerarbeitung“ der Qualitäts- und Programmrichtlinien. Er lobte insbesondere einen Passus, der das ZDF verpflichtet, Falschnachrichten aufzudecken und einzuordnen. In diesem Zusammenhang verwies er auf die Chancen und Herausforderungen durch den Einsatz von KI. Zudem richtete er die Frage an ZDF-Intendant Norbert Himmler, wie groß jetzt schon und künftig der Aufwand für die Aufdeckung von Falschnachrichten sei. Der Intendant begrüßte zunächst die Aktualisierung der Richtlinien und betonte dann, dass die Überprüfung von Falschmeldungen „vornehmste Aufgabe“ des ZDF sei. Er erinnerte an den Vorfall eines gefälschten Interviews der Kindernachrichtensendung „logo!“, der im Netz hohe Wellen geschlagen hatte. Da müsse man ganz schnell reagieren. Die „logo!“-Redaktion habe noch am selben Tag einen erklärenden Beitrag zu Wirkung und Erkennbarkeit solcher Videos veröffentlicht. Man sei dabei, ein Team aufzubauen, das in der Lage ist, schnell auf Fakes zu reagieren. Außerdem arbeite man an einem Kodex, um den eigenen Einsatz von KI transparent zu machen.