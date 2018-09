Um die HDTV-Programme zu finden, muss bei entsprechender HD-Ausstattung einfach der automatische Sendersuchlauf am Empfangsgerät gestartet werden. Alternativ ist auch ein manueller Suchlauf anhand der Eingabe der technischen Empfangsparameter möglich (s. Download Empfangsparameter Satellit). Auch die Terrestrik wird künftig mit dem neuen DVB-T2-Standard in der Lage sein, HDTV-Bilder zum Zuschauer zu bringen und zwar dank neuester Videocodiertechnik (HEVC bzw. H.265) in bestmöglicher HD-Qualität mittels 1080p50. Bis Mitte 2019 sollen alle Senderstandorte entsprechend umgerüstet sein, so dass dann einer nahezu flächendeckenden Versorgung der ZDF-Programmfamilie in Full HD über diesen Verbreitungsweg nichts mehr im Wege steht.