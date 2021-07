Filme & Serien

Die Redaktion Fernsehspiel II verantwortet Freitagskrimis,Samstagskrimis und Fernsehfilme der Woche. Sie würden die Redaktion bei der Einschätzung und Entwicklung von Stoffen für die entsprechenden Sendeplätze unterstützen. Weiterhin erhalten Sie einen Einblick in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Auswertung von Programmen. Der Standort ist Mainz.



Folgende Aufgaben werden auf Sie zukommen:



Verfassen von Stoffeinschätzungen und Lektoraten

Erstellung von Programmauswertungen

Teilnahme an der Programmkritik

Administrative Tätigkeiten u.a. Verfassen von Bildbetextungen

Sie sollten folgende Interessen und Kenntnissen mitbringen:



mind. 3. Fachsemester im Bachelorstudium

Interesse an Film und Serie

Folgende Studiengänge sind für uns vom besonderem Interesse:



Geisteswissenschatfliche Studiengänge

Termine:

10.01.2022 - 01.03.2022

Ab 22.04.2022



Bitte beachten Sie, dass ein Praktikum beim ZDF an verschiedene Voraussetzungen geknüpft ist. So sind z. B. nach einem ersten, berufsqualifizierenden Abschluss ausschließlich Pflichtpraktika möglich. Dies gilt auch für Masterstudiengänge.



Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Onlinebewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien und der aktuellen Immatrikulationsbescheinigung. Bitte geben Sie in Ihrem Anschreiben das Stichwort Redaktion Fernsehspiel II an, damit wir die Bewerbung zuordnen können - Vielen Dank.



Rückfragen beantworten wir gern unter zinke.s@zdf.de oder aktas.g@zdf.de