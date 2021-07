Kinder & Jugend

Wir sind funk - das Content-Netzwerk von ARD und ZDF - und stehen für digitale Inhalte auf allen Plattformen - von YouTube über Instagram und Snapchat bis hin zu TikTok und unserer WebApp. Wir arbeiten mit Talent, Produktionsgesellschaften und Sendern daran, Online-Inhalte zu erschaffen, die 14- bis 29-Jährige erreichen, bewegen und begeistern. Der Standort ist Mainz.



Folgende Aufgaben werden auf Sie zukommen:



Unterstützung bei der Planung, Erstellung und beim Texten von kreativen Postings für unsere funk Facebook- und Instagram-Seite, die unser Netzwerk vorstellen

die inhaltliche Gestaltung unserer eigenen Webseite begleiten

Recherche tagesaktueller Trends auf Twitter, Reddit, Facebook, Instagram und deren kreative Verwandlung in Dinge, die die Engagement-Rate durch die Decke gehen lassen

Planung der Highlightthemen gemeinsam mit unserem Redaktionsteam

Erstellung monatlicher Reportings für die funk Facebook- sowie Instagramseite sowie die Ableitung und Umsetzung von Optimierungsvorschlägen

Mitarbeit bei der Pflege unseres YouTube-Hubs, mit aktuellen Highlights, thematischen Playlists und Unterstützung bei der Koordination der Umsetzung passender Videos

Mitarbeit bei der Erstellung von Erfolgsreportings für unsere Formate

Einblicke in die Formatbetreuung und bei Interesse -entwicklung

Sie sollten folgende Interessen und Kenntnissen mitbringen:



sicherer Umgang mit MS-Office

Vorkenntnisse im Online-/Social Media-Bereich

sichere Sprachkenntnisse in Deutsch oder Englisch

eigenverantwortliches und proaktives Arbeiten

ausgeprägte Kommunikations- sowie Teamfähigkeit

Verantwortungsbewusstsein und Kreativität

Lust, eigene Ideen einzubringen und diese als eigene Projekte umzusetzen

Bock auf Großraumbüro, Kickern im Aufenthaltsraum und gemeinsame Mittagessen

Termine:

01.09. - 31.10.2021 (wenn es ein Pflichtpraktikum ist, dann auch gern länger)

01.01. - 28.02.2022 (wenn es ein Pflichtpraktikum ist, dann auch gern länger)

01.04. - 31.05.2022 (wenn es ein Pflichtpraktikum ist, dann auch gern länger)

01.07. - 31.08.2022 (wenn es ein Pflichtpraktikum ist, dann auch gern länger)



Bitte beachten Sie, dass ein Praktikum beim ZDF an verschiedene Voraussetzungen geknüpft ist. So sind z. B. nach einem ersten, berufsqualifizierenden Abschluss ausschließlich Pflichtpraktika möglich. Dies gilt auch für Masterstudiengänge.



Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Onlinebewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien und der aktuellen Immatrikulationsbescheinigung. Bitte geben Sie in Ihrem Anschreiben das Stichwort funk an, damit wir die Bewerbung zuordnen können - Vielen Dank.



Rückfragen beantworten wir gern unter zinke.s@zdf.de oder aktas.g@zdf.de