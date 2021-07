Dokumentationen & Reportagen

Die Redaktion Wissen in Mainz vereint verschiedenen Formate im ZDF. Aus ihr entsteht linear die wöchentliche Sendung Terra Xpress, der "Deutsche Zukunftspreis" sowie das Format "Einfach Mensch". Im Internet steuert die Redaktion Wissen im Rahmen des "Terra X Web" Geschichten für Facebook und Instagram bei. Darüber hinaus arbeitet die Redaktion an dem You-Tube-Format "Terra Xplore" mit. Hauptarbeitsfeld wird die Sendung Terra Xpress mit allen Ausspielwegen. Terra Xpress ist ein monothematisches Wissenserlebnismagazin. Wir erzählen Geschichten, die nahe an der Alltagswelt unserer Zuschauer sind. Die Sendung soll sowohl emotional und unterhaltend sein, aber auch in deutlichem Umfang das Wissen transportieren, das im Alltag der Menschen anwendbar ist .



Folgende Aufgaben werden auf Sie zukommen:



Unterstützung bei der Ideenfindung und Entwicklung der Sendung Terra Xpress auf unterschiedlichen Ausspielwegen

Mitarbeit für die ZDF Mediathek und die Social Media Kanäle

Konzeptionelle und kreative Unterstützung bei der Themenauswahl und der Umsetzung

Projektabhängige Internet-Recherchen

Rechteklärungen von Bewegtbilder

Sie sollten folgende Interessen und Kenntnissen mitbringen:



Vorkenntnisse im Online-/ Social Media-Bereich

mind. 3. Fachsemester im Bachelorstudium

Interesse an Wissensthemen und Wissensvermittlung

sicherer Umgang mit MS-Office

sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Verantwortungsbewusstsein sowie Engagement und Erfolgswille in der Aufgabenbewältigung

Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Kreativität



Termin:

10.01.2022 - 04.02.2022

23.05.2022 - 15.07.2022

11.07.2022 - 02.09.2022

24.10.2022 - 16.12.2022



Bitte beachten Sie, dass ein Praktikum beim ZDF an verschiedene Voraussetzungen geknüpft ist. So sind z. B. nach einem ersten, berufsqualifizierenden Abschluss ausschließlich Pflichtpraktika möglich. Dies gilt auch für Masterstudiengänge.



Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Onlinebewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien und der aktuellen Immatrikulationsbescheinigung. Bitte geben Sie in Ihrem Anschreiben das Stichwort Redaktion Wissen an, damit wir die Bewerbung zuordnen können - Vielen Dank.



Rückfragen beantworten wir gern unter zinke.s@zdf.de oder aktas.g@zdf.de