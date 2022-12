Ein Urlaub in Italien hat sein Leben verändert….

… „genau das hab ich dann gemacht!“



Mit seinem von Skoliose gebeugtem Rücken steigt Jürgen vom Rad und führt uns an seine „Geburtstagsstelle“ - ein schmaler Felspfad in den italienischen Alpen und vor ihm tut sich das Panorama auf: ein paar Steinhäuser thronen auf einem Bergrücken - San Giorgio, Jürgens Sehnsuchtsort, den er heute vor sieben Jahren bei einer Radtour in den Bergen entdeck hat. Hier, in der erhabenen Abgeschiedenheit, fernab von Zivilisation und „Zu-viel-itis“ will der ehemalige Schulleiter seinen Lebensabend verbringen. “Das ist die Geburtstagsstelle: Heute vor sieben Jahren habe ich mit Johanna, meiner Tochter zusammen, San Giorgio entdeckt. Hat mir heute morgen schon eine Message geschickt. Darüber habe ich mich gefreut. Das verbindet uns beide und ist unser Sehnsuchtsort geworden. Ich kann es nur bezeichnen als Liebe auf den ersten Blick und ich wusste, da muss ich nochmal hin, wenn wir unsere Tour fertig haben. Das habe ich gemacht.”



Wer träumt nicht davon, spätestens in der Rente seinen Sehnsüchten nachzugehen und fündig zu werden? Jürgen hat beim Anblick von San Giorgio seinen Bauch sprechen lassen und im entscheidenden Moment gehandelt. Hier lebt er nun einen Großteil des Jahres, ohne Strom und fließend Wasser, in einem kleinen Steinhaus mit Garten. Was Jürgen hier erlebt, hat mich inspiriert und mir gezeigt: auch später im Leben kann man noch den Schalter rumdrehen, in eine Richtung, von der man schon immer geträumt und bisher nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden hat. “Diese Sehnsucht, die ich mein Leben lang mit mir rumtrage, die ist schon sehr ausgeprägt. Auf der Suche zu sein nach etwas, was es zuhause nicht gibt oder wo ich das Gefühl habe, das habe ich verloren und ich suche es mein halbes Leben lang. Ein Ort, wo ich bleiben möchte, wo ich mich mit mir und der Welt Im Frieden fühle."



Der Film Mein Traum von Rente macht Mut, schafft es fast, mir die Angst vor dem Alter zu nehmen, auf jeden Fall neugierig zu bleiben und immer wieder die Sehnsüchte im Blick zu behalten. Wer weiß, wann ich bereit bin, mein „San Giorgio“ zu entdecken. “Mein Herz hat schneller geschlagen, als ich das Dorf betrat. An einer Kellertür befand sich ein einziges Schild: Zu verkaufen.”