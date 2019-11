Auf der Halbinsel Kamtschatka in Russland leben Bären an den Hängen aktiver Vulkane. Und an der sibirischen Küste zeigt sich im Sommer für einige Wochen ein bemerkenswertes Schauspiel: Zehntausende Walrosse ziehen an den Strand und bilden dort eine der größten Säugetieransammlungen der Welt.