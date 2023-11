Terra X auf Social Media und anderen Plattformen

Seit 2019 werden unter dem Label „Terra X“ kurze lexikalische Wissensclips in der ZDF-Mediathek unter TerraX-CC.zdf.de veröffentlicht. Die meist grafischen Erkläreinheiten illustrieren rund 30 Sekunden bis drei Minuten einen Sachverhalt. Durch die Freigabe der Inhalte unter der Lizenzform „CC BY 4.0“ beziehungsweise „CC BY-SA 4.0“ können die Clips von allen Interessierten heruntergeladen und zum Beispiel in Lehrmaterialien integriert, auf Schulwebsites oder in Social Media-Angeboten veröffentlicht werden. Alle Clips werden auch bei Wikimedia Commons hochgeladen, so dass sie zur Illustration der Wikipedia-Artikel verwendet, bzw. dort von Wikipedia-Nutzern und Nutzerinnen weiter genutzt werden können.