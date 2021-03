Das Windloch in 3D und 360°

Für Terra X – Faszination Erde: Im Sog der Unterwelt bekam erstmals ein Filmteam Zugang zu einer erst kürzlich entdeckten Höhle, dem Windloch in Nordrhein-Westfalen. Die rund 100 Millonen Jahre alte Höhle hatte vor 2019 noch nie ein Mensch betreten. Gemeinsam mit dem Höhlenforscher Stefan Voigt erkundete Dirk Steffens das Windloch in einer zwanzigstündigen Expedition. Seit März 2019 wird das Gängesystem unter dem Mühlenberg erforscht. Es misst bis heute etwa acht Kilometer Gesamtlänge. Damit ist das Windloch bereits an Platz 9 der größten Höhlen Deutschlands gerückt.