Als Tischler im privaten Familienbetrieb war dieser Mann in seiner Jugend als Kapitalistenkind verschrien. Nach der Wende steht für ihn fest: Schluss mit Sozialismus, her mit dem Westleben. Doch der „vollständige“ Kapitalismus will gelernt sein.

Beitragslänge: 26 min Datum: 09.01.2020 Verfügbarkeit: Video herunterladen