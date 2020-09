In "Ich muss hier raus" illustrieren Christian Michelmann und Mario Hill das bewegte Leben eines Mannes, der aus Frust über die Wiedervereinigung sein Glück in der weiten Welt und auf ihren Bühnen sucht, um schließlich wieder in Berlin anzukommen.

something 6 min something 29.09.2020 Video verfügbar bis 26.09.2021 Video herunterladen