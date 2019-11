Meine Wende – Unsere Einheit?

30 Jahre Mauerfall! Die Wende hat nicht nur Deutschland geprägt, sondern auch viele persönliche Biografien. Wie hat sich die Wende auf Ihr Leben ausgewirkt? Was empfinden Sie heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall? Was wollten Sie schon immer einmal erzählen oder loswerden? Welche Geschichten dürfen auf keinen Fall verloren gehen?



„Meine Wende – Unsere Einheit?“ ist ein Podcast zum Mitmachen. Unter meinewende.zdf.de können Sie Ihre ganz persönliche Geschichte zur Wende und der deutschen Einheit erzählen, aufnehmen und hochladen.



Das Langzeit-Projekt läuft bis zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2020. Eine Auswahl einzelner Geschichten soll in dieser Zeit filmisch umgesetzt werden.



Unsere Redaktion wählt regelmäßig Geschichten aus, die unter einer Creative Commons Lizenz in diesem Podcast veröffentlicht werden.