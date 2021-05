Seitdem spielen Lebensmittel und deren Herstellung in ihren Filmen immer wieder eine Rolle – ob für Wissensformate wie „Galileo“ oder für Doku-Serien wie „Die Tricks der Lebensmittelindustrie“. Komplexe Vorgänge so darstellen, dass sie jeder versteht und damit auch im Alltag etwas anfangen kann, ist das Ziel der Berliner Filmemacherin. Seit 2020 widmet sich Christina Gantner auch Natur- und Umweltthemen. In Dokumentationen und Reportagen für 3Sat und das ZDF zeigt sie neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die uns bei großen Herausforderungen wie dem Klimawandel helfen können.