In solchen Lagern wurden Gefangene aber nicht nur zur Arbeit gezwungen. Die Nationalsozialisten dachten sich noch etwas viel Schlimmeres aus: Sie bauten Lager, in denen sie die Häftlinge ermordeten: die Vernichtungslager. Im Vernichtungslager von Auschwitz gab es Gaskammern, in denen die Gefangenen eingesperrt wurden. Diese Kammern sahen aus wie Duschen und den Menschen wurde gesagt, dass sie sich dort waschen könnten. Doch dann wurden die Kammern durch Löcher in der Decke mit tödlichem Gas gefüllt. Die Gefangenen starben, weil sie das Gas einatmen mussten. Die toten Gefangenen wurden anschließend verbrannt. Für die Verbrennung der Leichen gab es extra große Öfen in Auschwitz, die Krematorien. Auschwitz war das größte Vernichtungslager der Nationalsozialisten. Außerdem gab es mehr als 40 kleinere Lager, in denen die Gefangenen schwer arbeiten mussten.