Holocaust-Mahnmal in Berlin

Quelle: ap

Der 27. Januar ist der internationale Holocaust-Gedenktag. An diesem Tag wird an alle Menschen erinnert, die vor etwa 70 Jahren unter den Grausamkeiten der Nationalsozialisten leiden mussten oder gestorben sind. Die meisten von ihnen waren Juden, also Menschen, die den jüdischen Glauben hatten. Aber auch Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen oder Homosexuelle wurden von den Nationalsozialisten verfolgt und getötet.