Die Politikerinnen und Politiker im Bundestag in Berlin haben an die Opfer der Nationalsozialisten erinnert.

Quelle: epa

Im Bundestag in Berlin und auch an vielen anderen Orten auf der ganzen Welt ist am Mittwoch an den Holocaust erinnert worden, denn der 27. Januar ist Holocaust-Gedenktag. An diesem Tag wird an all die Menschen erinnert, die vor etwa 80 Jahren unter den Grausamkeiten der Nationalsozialisten leiden mussten oder gestorben sind.