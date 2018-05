Nachdem Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hatte, übernahmen die vier Siegerländer USA, Frankreich, Großbritannien und die Sowjetunion (ein Zusammenschluss von Ländern, zu dem auch Russland gehörte) die Macht in Deutschland. Sie konnten sich aber nicht einigen, wie es mit Deutschland weitergehen sollte. Deshalb teilten sie das Land. Der westliche Teil, den die USA, Großbritannien und Frankreich kontrollierten, wurde zur Bundesrepublik Deutschland. Der östliche Teil wurde zur DDR. Dort hatten die Chefs der Sowjetunion das Sagen. Auch die Hauptstadt Berlin, die mitten in der DDR lag, wurde zweigeteilt, in einen Ost- und einen Westteil.