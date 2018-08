In diesen Unterlagen sammelte die Stasi geheime Informationen. Quelle: ZDF

In der DDR gab es eine große Behörde: das Ministerium für Staatssicherheit, kurz: Stasi. Diese Behörde sollte sich also um die Sicherheit im Staat kümmern. Das hört sich erst einmal nicht schlimm an. Doch die Stasi war alles andere als harmlos. In Wirklichkeit war sie eine Art Geheimpolizei, die sowohl im Ausland als auch in ihrem eigenen Land die Menschen ausspionierte und diese Informationen in dicken Aktenordnern sammelte.