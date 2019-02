Haie sind also für den Menschen keine große Gefahr. Der Mensch ist allerdings die größte Gefahr für die Haie. Denn jedes Jahr werden ungefähr 100 Millionen Haie durch Menschen getötet. Viele Haie landen als Beifang in den Netzen von Fischern. Sie werden also unabsichtlich mitgefangen. Außerdem werden Haie gejagt, weil ihr Fleisch in einigen Ländern gerne gegessen wird. Dabei geht es oft sehr grausam zu: Den Haien werden bei lebendigem Leib die Flossen abgeschnitten. Danach werden die Tiere einfach wieder zurück ins Meer geworfen. Haiflossen sind vor allem in Asien beliebt, wo sie beispielsweise in Haifischflossensuppe gegessen werden.



Einige Haiarten stehen bereits auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten: wie zum Beispiel der Tigerhai, der Hammerhai und der Weiße Hai.