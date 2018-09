Im München haben sich mehr als 500 Politiker und Experten aus aller Welt zur sogenannten Sicherheitskonferenz getroffen - auch Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel war dabei. Die Politiker haben zum Beispiel darüber diskutiert: Wie kann die Welt sicherer werden? Was kann man tun, damit es weniger Kriege und Gewalt gibt? Warum schaffen es manche verfeindete Gruppen einfach nicht, in Frieden miteinander zu leben? All diese Fragen lassen sich nicht einfach so bei einer Konferenz lösen. Doch es ist wichtig, dass die Politiker darüber reden und gemeinsam nach Lösungen suchen. Besonders wichtig ist das für die Kinder weltweit. Denn Experten haben herausgefunden, dass immer mehr Kinder in Konfliktregionen leben.