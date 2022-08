USA will viel Geld fürs Klima ausgeben

Überschwemmungen am trockensten Ort der USA - dem Death Valley: Solche extremen Wettereignisse werden durch den Klimawandel häufiger.

Quelle: reuters

Laut dem beschlossenen Gesetz soll das meiste davon in Klimaschutz gesteckt werden - zum Beispiel in den Ausbau Erneuerbarer Energien. Das soll in einem Zeitraum von zehn Jahren passieren. Außerdem: Wer klimafreundliche Energie zu Hause oder in der Firma nutzen will, soll belohnt werden – und bekommt dafür Geld vom Staat. So sollen die Menschen in den USA motiviert werden, beim Klimaschutz mitzumachen.