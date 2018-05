Überall in Deutschland feierten die Menschen dieses Ereignis und waren sehr froh über diese Wiedervereinigung. Seitdem ist der 3. Oktober der "Tag der Deutschen Einheit" und ein Feiertag in ganz Deutschland. Die meisten Menschen haben an diesem Tag frei, damit sie sich an das wichtige Ereignis erinnern können.



In diesem Jahr findet ein großes Einheitsfest in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz in Mainz statt. logo!-Reporterin Linda hat sich dort für euch umgeschaut: