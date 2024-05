In Belgien steht ab jetzt in der Verfassung, also dem wichtigsten Gesetzen des Landes, dass Tiere "Wesen mit Gefühl" sind. Hört sich selbstverständlich an, ist aber eine ziemlich große Sache. Auch wenn man noch nicht wirklich weiß, wie genau dieses neue Gesetz angewendet wird und welche Folgen es hat. Es ist ein Anfang, damit Menschen sich in Belgien leichter für Tierschutz und Tierwohl einsetzen können.