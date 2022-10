Und Nepal so: TikTok verboten!

Instagram- und TikTok-Tourismus liegen im Trend, viele wollen an bestimmten Orten das perfekte Foto oder Video von sich aufnehmen. Zu viele, findet das Land Nepal.



Besonders von TikTok-Video-Aufnahmen sind die Einwohnerinnen und Einwohner des Landes mittlerweile so genervt, dass einige Ausflugsziel-Stellen gesagt haben: Schluss damit! An einigen besonders berühmten Orten des Landes ist das Benutzen der App jetzt verboten - mit Hilfe von "No TikTok"-Schildern. Das Problem waren übrigens nicht nur die Touristen und Touristinnen - auch die Menschen in Nepal sind anscheinend große TikTok-Fans und haben es etwas übertrieben. Bei Regelverstößen droht eine Verwarnung oder ein Platzverweis.