Sie sind ein neuer Trend auf den Straßen und können in vielen Städten auch ausgeliehen werden. Fahren darf man die meisten E-Scooter (auch E-Roller genannt) erst ab 14 Jahren. Sie müssen versichert und angemeldet sein, brauchen also ein Nummernschild. Fahren darf man damit nur auf Radwegen. Gibt's keine Radwege, muss man auf die Straße ausweichen. Das Fahren auf dem Gehweg oder in Fußgängerzonen ist verboten! Eine Ausnahme sind E-Scooter, die eine eingebaute Geschwindigkeitsbegrenzung bis 12 km/h haben. Diese dürft ihr ab 12 Jahren benutzen. Rollen darf man damit auf Gehwegen und Radwegen, aber nicht auf der Straße.

Bildquelle: imago