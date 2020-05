Das Angebot des ZDF Kinder- und Jugendprogrammes in Zeiten von Corona

Das Wissensmagazin „PUR+“ mit Moderator Eric Mayer geht in der Sendung „Gefährliche Viren?!“ mittels eines Experiments der Frage nach, wie sich kleinste Erreger zum Beispiel in einer Schulklasse verbreiten könnten. In „Hilfe, wir sind zuhause“ werden zwei Familien begleitet, eine Stadt- und eine Landfamilie, in ihrem neuen Corona-Alltag mit seinen Herausforderungen und Überraschungen. Eric Mayer führt von zuhause durch die Sendung, führt Video-Schaltgespräche mit Experten zu den Fragestellungen, die in den Familien auftauchen. Auch die Folge „Corona weltweit – Kinder im Ausnahmezustand“ (Ausstrahlung am 10.05. bei KiKA) befasst sich mit Corona: Wie erleben Kinder aus ganz unterschiedlichen Teilen der Erde die Folgen der Pandemie? Kinder weltweit erzählen, wie sie sich vor Corona zu schützen versuchen und vor welchen unterschiedlichen Herausforderungen sie dabei stehen.