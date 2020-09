Nun die Zwiebel, Ingwer und Knoblauch schälen, in kleine Würfel schneiden und in Rapsöl leicht anbraten. Mit Kurkuma und Kreuzkümmel würzen und zum Schluss mit dem Kichererbsenmehl bestäuben. Kurz mit braten und das Ganze nun in das Kürbispüree geben. Mit Salz und Pfeffer würzen, das Paniermehl dazu geben und sobald das ganze kalt ist, zu Burger Patties formen.