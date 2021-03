"The Roads Not Taken"

Leo, ein in die Jahre gekommener Schriftsteller – überragend gespielt von Javier Bardem - ist dement. Er traumwandelt neben seinem nicht mehr allein zu meisternden 'real life' in New York City gleichzeitig in zwei vergangenen Leben. Ein Film über das Ve...

28.02.2020 28.02.2020 Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen