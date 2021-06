Tom Holland, Herrschaft. Die Entstehung des Westens, A. d. Englischen von S. Held, 624 Seiten, 28,– €

Quelle: Klett-Cotta

6 (4) Die Geschichte des Westens ist die Geschichte des Christentums, so lautet die These von Tom Holland. Alles Denken – selbst das säkulare und naturwissenschaftliche – sei zwangsläufige Folge des christlichen Glaubens. Geschickt spannt der Historiker Holland, der auch Romane schreibt, einen Bogen über die Jahrtausende: Von Kirchenvater Augustinus‘ Liebesbotschaft zum Beatles-Song "All you need is love". 33 Punkte