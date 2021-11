Stephan Malinowski, Die Hohenzollern und die Nazis Geschichte einer Kollaboration, 753 Seiten, 35,– €

Quelle: Propyläen

1 (-) Die Hohenzollern Opfer der Nazis? So sieht es zumindest das preußische Adelsgeschlecht – und fordert Entschädigung für die Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Historiker Stephan Malinowski ist Gutachter im Hohenzollern-Streit. Sein neues Buch zeigt: Familienoberhaupt Wilhelm von Preußen unterstützte die NS-Bewegung – in der Hoffnung, selbst an die Macht zurückzukehren. 82 Punkte