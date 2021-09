Elizabeth Kolbert, Wir Klimawandler, Wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft, A. d. Englischen von U. Bischoff, 239 Seiten, 25, – €

Quelle: Suhrkamp

1 (-) Das Paradoxon der Klimakrise: Eingriffe in die Natur haben uns an den Rand der Katastrophe geführt – nur weitere Eingriffe können sie noch abwenden. Pulitzer-Preisträgerin Elizabeth Kolbert stellt kühne Ideen der Weltrettung vor: Etwa in die Luft gepusteter Diamantenstaub, der das Sonnenlicht abschwächen soll. Sie findet: Wenn der Mensch schon Gott spielt, dann bitte besser als bisher. 81 Punkte