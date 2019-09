Wohl kaum ein Museum in Deutschland liegt schöner als das Staatliche Museum Schwerin: direkt am Schweriner See mit Blick auf das romantische Residenzschloss aus dem 19. Jahrhundert, das möglicherweise schon bald zum UNESCO-Welterbe gehören könnte. Eine märchenhafte Umgebung, um die Kunst der Welt zu genießen. Das Museum ist herausragend wegen seiner fantastischen Sammlung Alter Meister, die meisten aus dem Goldenen Zeitalter der Niederlande.