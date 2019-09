Schloss Gottorf in Schleswig-Holstein ist die kulturelle Seele des Bundeslandes, das Herz der wichtigsten Landesmuseen, eingebettet in eine Traumlandschaft. In Gottorf ist Geschichte wie im Zeitraffer zu erleben: Erst residierten hier die dänischen Könige, dann die Schleswiger Herzöge, dann kamen Kunst und Kultur.