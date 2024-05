Live: Schuldig: So reagiert Trump

In New York äußert sich Donald Trump zu seiner Verurteilung im Schweigegeldprozess. Der republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige Präsident der USA wurde vor dem Gericht in New York schuldig gesprochen. Damit ist zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte ein ehemaliger Präsident als Straftäter verurteilt worden. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen nennt das Urteil einen "historischen Paukenschlag". Trump wurde in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen, wofür im Bundesstaat New York bis zu vier Jahre Haft verhängt werden können. Das Trump wirklich ins Gefängnis muss, ist dennoch unwahrscheinlich. Ersttäter ohne Gewaltdelikte erhalten meist Geldstrafen oder Bewährung. Das Strafmaß wird am 11. Juli verkündet. Wie wird Trump reagieren? Welche Konsequenzen hat das Urteil für ihn? Und welche Rolle spielt es für den Präsidentschaftswahlkampf? Darüber spricht Marc Burgemeister mit USA-Korrespondent Elmar Theveßen und Rechtsexperte Jürgen Rodegra.