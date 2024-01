Update am Abend: Neuer Zündstoff für ein AfD-Verbot?

Guten Abend,

die Recherche zu dem Treffen zwischen Neonazis und AfD-Mitgliedern heizt die Debatte um ein Verbotsverfahren der Partei weiter an, Gesundheitsminister Karl Lauterbach will Homöopathie als Kassenleistung streichen und ein Blick auf Afrika zeigt vergessene Krisen. Der Tag im Überblick:

Neuer Zündstoff für ein AfD-Verbot?

Nach Ansicht des Rechtsextremismus-Forschers Gideon Botsch liefert die Recherche Argumente für ein Verbotsverfahren der Partei. Es gehe nicht mehr darum, wie rechtsextrem die AfD sei, sondern wie verfassungswidrig, und welchen Spielraum sie für die Umsetzung ihrer Ziele habe, sagte er dem RBB. Einen Unterschied zum früheren Verfahren gegen die NPD sieht er darin, dass "wir jetzt eine Partei haben, die in der Lage ist, an diesen Zielen wirkungsvoll zu arbeiten".

Frank Richter, SPD-Landtagsabgeordneter in Sachsen und ehemaliger Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, warnt hingegen davor, "wie lange solche Verfahren dauern". Im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen "könne dies möglicherweise sogar kontraproduktiv sein", sagte er dem SWR.

11.01.2024 | 6:54 min

Die Bevölkerung ist ebenfalls gespalten bei der Frage nach einem AfD-Verbotsverfahren: 42 Prozent befürworten eine Verfahrenseinleitung, 42 Prozent sprechen sich dagegen aus, wie das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Ipsos am Donnerstag mitteilte.

Sollte Homöopathie von der Krankenkasse bezahlt werden?

Nein, findet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach . Die gesetzlichen Kassen sollten Leistungen, "die nichts bringen, nicht bezahlen", so der SPD-Politiker. "Das können wir uns nicht leisten."

Es kann keine vernünftige Politik geben, die die Wissenschaft ignoriert. In der Homöopathie haben wir das bislang gemacht.

Obwohl es keinen wissenschaftlichen Nachweis für die Wirksamkeit homöopatischer Mittel gibt (mal abgesehen vom Placebo-Effekt), werden sie doch von einigen Ärzten verschrieben. Basis für die Arzneimittel sind pflanzliche, mineralische und tierische Substanzen, die meistens extrem verdünnt in Form von Kügelchen (Globuli) verabreicht werden.

Wann genau und durch welches Gesetz homöopathische Arzneien als Kassenleistung gestrichen werden sollen, stehe noch nicht fest. Allerdings will Lauterbach das Thema zeitnah angehen. Viel sparen werden die Krankenkassen mit der Maßnahme nicht. 20 bis 50 Millionen Euro, schätzt Lauterbach. Doch darum gehe es auch nicht: "Hier geht es uns nicht ums Geld, sondern ums Prinzip."

Haben Sie diese Krisen auf dem Schirm?

05.01.2024 | 1:52 min

Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt, Erdbeben in Syrien und der Türkei - 2023 haben diese großen Krisen die Notlagen in anderen Teilen der Welt überschattet. Die Hilfsorganisation Care untersucht jährlich, wie die Online-Berichterstattung über globale Katastrophen ausfällt und will damit auf die Lage dort aufmerksam machen.