Update am Abend: ÖPNV, BASF und SUV - der Tag kompakt

heute beschäftigen wir uns mit den Zielen der Streikenden im ÖPNV, Spionage-Vorwürfe gegen ein Partnerunternehmen von BASF und astronomische Parkgebühren für SUV, die in Paris bald fällig werden könnten. Los geht's:

So laufen die Streiks im ÖPNV

02.02.2024 | 1:40 min

Leere U-Bahnhöfe, verwaiste Bushaltestellen und Streikposten mit Feuertonnen: In mehr als 80 Städten und rund 40 Landkreisen wurde heute der öffentliche Personennahverkehr bestreikt. Pendler und Schüler mussten anderweitig zur Arbeit beziehungsweise zur Schule gelangen.

Am stärksten betroffen war das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Gut ein Drittel der bundesweit rund 90.000 zum Warnstreik aufgerufenen Beschäftigten arbeiten laut Verdi in NRW. Die Gewerkschaft meldete aber auch in zahlreichen anderen Bundesländern eine hohe Streikbeteiligung.

Den Beschäftigten geht es vor allem um bessere Arbeitsbedingungen. Im Kern fordern sie:

Gleiches Geld bei weniger Arbeitszeit

längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten

Mehr Urlaubstage oder mehr Urlaubsgeld

Damit sollen die Beschäftigten entlastet und der Beruf attraktiver werden.

Was hat BASF mit der Spionage gegen Uiguren zu tun?

02.02.2024 | 2:49 min

Der deutsche Chemieriese BASF ist nach ZDF-Recherchen tiefer in das System zur Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren verwickelt als bislang bekannt. Zusammen mit dem "Spiegel" haben wir heute über das chinesische Joint Venture Xinjiang Markor Chemical Industry berichtet, an dem BASF beteiligt ist.

Markor-Mitarbeiter waren demnach an einer Kontroll- und Unterdrückungskampagne durch Parteikader in der Region Xinjiang beteiligt. Unter anderem sollen sie Hausbesuchen bei uigurischen Familien gemacht haben und teilweise sogar dort eingezogen sein. Der Chemiekonzern selbst sagt zu den Recherchen, er habe bislang keine Kenntnis von diesen Aktivitäten gehabt und will den Vorwürfen nun nachgehen.

Überwachung auf Dienstreisen: Uiguren von BASF-Partner ausspioniert

Wird Parken in Paris bald unbezahlbar?

Quelle: AP

Mehr als 200 Euro für sechs Stunden - so viel könnte es bald kosten, im Zentrum der französischen Hauptstadt zu parken. Zumindest wenn man mit einem SUV unterwegs ist. Am Sonntag sind die Pariser aufgefordert in einer Bürgerbefragung darüber abzustimmen, ob die Verdreifachung der Parkgebühren auf öffentlichen Parkplätzen kommen soll. Die Argumente der Stadt dabei: Die schweren Karossen sorgten für eine erhöhte Umweltverschmutzung, beanspruchten viel öffentlichen Raum und gefährdeten die Verkehrssicherheit. Wie die Abstimmung ausgeht, werden wir natürlich berichten.

In Deutschland hat vor einigen Tagen die Deutsche Umwelthilfe (DUH) alle deutschen Städte dazu aufgerufen, dem Pariser Beispiel zu folgen und höhere Parkgebühren für immer größer werdende SUV festzulegen.

Diese Monster-SUV blockieren zunehmend Gehwege und Grünflächen und gefährden Menschen, die zu Fuß oder auf dem Rad unterwegs sind. Dem Größenwahn bei SUV muss Einhalt geboten werden. DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch

Wie auch in Frankreich hält der Automobilclub ADAC dagegen und meint, höhere Parkgebühren für schwerere Autos seien "keine Lösung".

Arbeitet ein russischer Agent für die AfD?

Eugen Schmidt Quelle: imago

Es ist ein schwerer Vorwurf, der dem in der Ukraine geborene Wladimir Sergijenko vorgehalten wird: Er soll während seiner Arbeit für den AfD-Bundestagsabgeordneten Eugen Schmidt in engem Austausch mit dem russischen Geheimdienst FSB gestanden haben. Seine Mission sei etwa gewesen, Deutsche Panzerlieferungen in die Ukraine zu stoppen oder zu verzögern. Auch einen Brief an den Papst soll er im Namen mehrere AfD-Abgeordneter formuliert haben.

Verbindungen zum FSB: AfD-Mitarbeiter ist wohl russischer Agent

Lage im Nahost-Konflikt

Weitet Israel Offensive bis Rafah aus? Israel könnte seine Offensive bis in den Süden des Gazastreifens vorantreiben, so Verteidigungsminister Galant. Mehr als eine Million Palästinenser haben dort Zuflucht gesucht.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Sportliche Höchstleistungen, Spaß, Emotionen und Zusammenhalt: All das gab es bei den nationalen Winterspielen der Special Olympics in Thüringen. Heute gab es den krönenden Abschluss:

02.02.2024 | 2:02 min

Zahl des Tages

17.004,55 - so hoch stand der Deutsche Aktienindex noch nie. Allerdings war der Rekord knapp: Die alte Bestmarke des DAX hatte 17.003,28 Zähler betragen. Für den Höhenflug an der Börse sind vor allem positive Vorgaben der Wall Street und starker Zahlen aus dem US-Technologiesektor verantwortlich.

US-Techgiganten treiben Kurs: Dax erreicht Rekordhoch

Gesagt

Die Regierung nutzt zum Teil die Euro nicht genug - da bin ich ehrlich. Markus Stenger, Geschäftsführer EURO 2024

Die Organisatoren der UEFA stellen fest, dass sich das Ausland mehr auf die Fußball-Europameisterschaft 2024 freut als Deutschland. Auch die Bundesregierung steht in der Kritik.

